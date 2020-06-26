Трэй Бёрк продолжит карьеру в «Даллас Маверикс»

Руководство «Даллас Маверикс» согласовало условие контракта с защитником Трэем Бёрком, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. Баскетболист будет защищать цвета команды из Техаса до конца сезона.

Нынешний сезон Бёрк проводил в составе «Филадельфии Сиксерс». За команду из Пенсильвании он успел провести 25 поединков, набирая в них 5,9 очка, собирая 1,4 подбора и совершая 2,1 передачи. Интересно, что Трэй ранее уже выступал в составе «Далласа». В сезоне-2018/2019 он провёл за техасцев 25 матчей, набирая в них 9,7 очка и совершая 2,6 передачи.

Напомним, сезон НБА 2019/2020 возобновится 30 июля в Орландо (штат Флорида, США). Все матчи состоятся без зрителей из-за ограничений, связанных с карантином.