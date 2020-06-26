Тараканов: Фридзону стоит поумерить аппетиты и согласиться на снижение зарплаты

Олимпийский чемпион Сергей Тараканов прокомментировал ситуацию с капитаном сборной России Виталием Фридзоном, с которым «Локомотив-Кубань» не продлил контракт.
«Фридзон действительно на рынке. На мой взгляд, ему стоит поумерить аппетиты и согласиться на снижение зарплаты ради перехода в команду, которая будет бороться за самые высокие места. После стольких лет в топ-клубах пойти в условный «Енисей» ему не совсем по статусу», — приводят слова Тараканова «Известия».
Всего в Единой лиге ВТБ Фридзон провёл 264 игры, в которых набрал 2516 очков. Среди действующих игроков рубеж в 2500 баллов помимо Виталия покорился только Алексею Шведу. Фридзон также является лучшим по перехватам в истории лиги. 264 матча – 264 перехвата. У Никиты Курбанова, который идёт на втором месте, сейчас 219 перехватов.
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