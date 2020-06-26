Игрок «Денвера» Бартон призвал к революции в США после гибели Флойда

Лёгкий форвард «Денвер Наггетс» Уилл Бартон призвал к революции, чтобы изменить ситуацию с расизмом в США.



«Я не вижу нас, выходящих на матч в футболках с именем Джорджа Флойда, а также выходящих в них на послематчевые интервью и говорящих о необходимости перемен. Не думаю, что это поможет. Кажется, в баскетболе делать это уже поздно. Мы проходили через всё это на протяжении более 400 лет. Думаю, единственный способ все изменить – это революция.



В 2020 году мы по-прежнему устраиваем мирные протесты и говорим мирные речи по поводу того, что давно уже стало законом. Лично я считаю, что мы уже прошли этот этап», — приводит слова Бартона The Denver Post.

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб от рук полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.