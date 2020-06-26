Расселл Уэстбрук сделал первую татуировку, устав ждать чемпионства в НБА

Разыгрывающий клуба НБА «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук обещал сделать первую татуировку, когда завоюет чемпионский титул. Это заявление он сделал в 2018 году. Одна с тех пор он так и не смог выиграть заветный перстень, и решил сделать первую тату, не дожидаясь этого события.



Баскетболист и его жена Нина сделали одинаковые татуировки. На них написано: Nonojojoskye. Это имена их троих детей, скомпонованные в одно слово. Татуировки были сделаны в День отца.

Фото доступно на странице Нины Уэстбрук в «Инстаграме».

Сезон НБА был приостановлен в середине марта после первых случаев заражения среди игроков лиги. Ожидается, что чемпионат возобновится 30 июля в Орландо. Его доиграют лишь 22 команды из 30. Местом проведения всех матчей станет парк развлечений «Диснейуорлд в Орландо» (штат Флорида, США). Решение принято практически единогласно. Единственным коллективом, который выступил против рестарта сезона, стал «Портленд Трэйл Блэйзерс».