«Виртус» экс-звезды ЦСКА Теодосича заметно увеличил бюджет и метит в Евролигу

Генеральный менеджер болонского «Виртуса» Лука Баральди объявил об увеличении бюджета команды на 20% и подтвердил намерение выступать в Евролиге в обозримом будущем.



«Считаем, что у нас всё ещё есть шансы попасть в Евролигу. Ожидаем новую информацию относительного нашей заявки. Мы будем выступать в Еврокубке, но при этом создаём команду, которая способна быть конкурентоспособной в Евролиге. Мы увеличим наш бюджет в брутто на 20% — с € 15 млн до € 18 млн. Давид Курно, Фрэнк Гэйнс, Девин Марбл и Маркос Делия покинут команду. Мы ищем игрока задней линии, исполнителя высокого уровня. Однако у фанатов не должно быть слишком высоких ожиданий. Мы не подпишем игрока с зарплатой € 2-5 млн. У нас уже есть суперзвезда — Милош Теодосич», — цитирует Баральди Eurohoops.



«Виртус» выражал желание занять место «Панатинаикоса» в Евролиге-2020/2021, однако процесс выхода греческого клуба из турнира застопорился. Ранее в СМИ появилась информация, что «Виртус» хочет подписать экс-звезду ЦСКА, ныне выступающего за «Фенербахче» Нандо Де Коло в компанию к ещё одному бывшему игроку «армейцев» Милошу Теодосичу.