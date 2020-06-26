Назван MVP и подведены другие итоги Суперлиги

Совет Суперлиги накануне провёл два совещания, на которых были подведены официальные итоги сезона-2019/2020 среди игроков. Звание MVP досталось Владимиру Пичкурову из «Самары».



В символическую пятёрку Суперлиги-1 вошли:

разыгрывающий защитник Антон Глазунов («Самара»),

атакующий защитник Алексей Вздыхалкин («Спартак-Приморье»),

лёгкий форвард Игорь Вольхин («Химки-Подмосковье»),

тяжёлый форвард Артемс Бутянковс («Буревестник»)

центровой Евгений Минченко («Купол-Родники»).



Минченко также стал обладателем специального приза «Самому зрелищному игроку».



Во втором дивизионе самым ценным игроком был признан Сергей Жульков («Чебоксарские Ястребы»).

В символическую пятёрку Суперлиги-2 вошли:

разыгрывающий защитник Павел Кольцов («Чебоксарские Ястребы»),

атакующий защитник Тимофей Герасимов («Локомотив-Кубань-ЦОП»),

лёгкий форвард Александр Матвеев («Динамо», Магнитогорск)

тяжёлый форвард Константин Глазырин («Иркут»)

центровой Руслан Абдулбасиров («Тамбов»).



Совет утвердил положение, согласно которому ни один из участников не покинет Суперлигу-1 в связи с тем, что сезон не был доигран. В то же время в ней могут появится новые команды из второго дивизиона.