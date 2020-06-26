Назван MVP и подведены другие итоги Суперлиги

Совет Суперлиги накануне провёл два совещания, на которых были подведены официальные итоги сезона-2019/2020 среди игроков. Звание MVP досталось Владимиру Пичкурову из «Самары».
В символическую пятёрку Суперлиги-1 вошли:
разыгрывающий защитник Антон Глазунов («Самара»),
атакующий защитник Алексей Вздыхалкин («Спартак-Приморье»),
лёгкий форвард Игорь Вольхин («Химки-Подмосковье»),
тяжёлый форвард Артемс Бутянковс («Буревестник»)
центровой Евгений Минченко («Купол-Родники»).
Минченко также стал обладателем специального приза «Самому зрелищному игроку».
Во втором дивизионе самым ценным игроком был признан Сергей Жульков («Чебоксарские Ястребы»).
В символическую пятёрку Суперлиги-2 вошли:
разыгрывающий защитник Павел Кольцов («Чебоксарские Ястребы»),
атакующий защитник Тимофей Герасимов («Локомотив-Кубань-ЦОП»),
лёгкий форвард Александр Матвеев («Динамо», Магнитогорск)
тяжёлый форвард Константин Глазырин («Иркут»)
центровой Руслан Абдулбасиров («Тамбов»).
Совет утвердил положение, согласно которому ни один из участников не покинет Суперлигу-1 в связи с тем, что сезон не был доигран. В то же время в ней могут появится новые команды из второго дивизиона.
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