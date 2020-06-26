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На шоу «Давай поженимся» пришёл бывший профессиональный баскетболист из Самары

На шоу «Давай поженимся» пришёл бывший профессиональный баскетболист из Самары
Баскетбол 0

Одним из участников популярного шоу «Давай поженимся» стал бывший профессиональный баскетболист Дмитрий Евсейчев из Самары. Выпуск передачи вышел в эфир 25 июня.

«Жених – Дмитрий, 32 года, в прошлом профессиональный баскетболист, сейчас владелец сети салонов красоты. Живёт в Самаре. Гордится тем, что спас ребенка из-под колёс автомобиля, предупреждает, что никогда не станет вегетарианцем и не заведет кошку породы сфинкс. Его избранница любила ночные клубы, а он – спорт, секс и книги. Как только понял, что их интересы несовместимы, принял решение расстаться. Дмитрий не посмотрит в сторону кудрявой матери-одиночки с грубым голосом и не начнёт отношения с курящей девушкой. Женится на длинноволосой блондинке, которая занимается любимым делом и всегда стремится к саморазвитию», — говорится в его профайле на сайте Первого канала.

Фото: Первый канал

В итоге на шоу Дмитрий смог найти себе невесту, которую зовут Юлия.

Фото: Первый канал

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