На шоу «Давай поженимся» пришёл бывший профессиональный баскетболист из Самары

Одним из участников популярного шоу «Давай поженимся» стал бывший профессиональный баскетболист Дмитрий Евсейчев из Самары. Выпуск передачи вышел в эфир 25 июня.
«Жених – Дмитрий, 32 года, в прошлом профессиональный баскетболист, сейчас владелец сети салонов красоты. Живёт в Самаре. Гордится тем, что спас ребенка из-под колёс автомобиля, предупреждает, что никогда не станет вегетарианцем и не заведет кошку породы сфинкс. Его избранница любила ночные клубы, а он – спорт, секс и книги. Как только понял, что их интересы несовместимы, принял решение расстаться. Дмитрий не посмотрит в сторону кудрявой матери-одиночки с грубым голосом и не начнёт отношения с курящей девушкой. Женится на длинноволосой блондинке, которая занимается любимым делом и всегда стремится к саморазвитию», — говорится в его профайле на сайте Первого канала.
Фото: Первый канал
В итоге на шоу Дмитрий смог найти себе невесту, которую зовут Юлия.
Фото: Первый канал
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