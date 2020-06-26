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40-летний Луис Скола определился с новым клубом после ухода из «Милана»

40-летний Луис Скола определился с новым клубом после ухода из «Милана»
Баскетбол / Евролига 0

Тяжёлый форвард сборной Аргентины Луис Скола в следующем сезоне будет выступать за итальянский «Варезе», информирует издание Corriere della Sera.

40-летний Скола решил продлить карьеру ещё на сезон, чтобы принять участие в Олимпиаде в Токио, которая была перенесена с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Сборная Аргентины получила прямую путёвку на Олимпийские игры после завоевания серебряных медалей на Кубке мира-2019 в Китае. Скола был одним из лучших на мировом первенстве в составе своей национальной команды. В среднем за матч он набирал 17,9 очка и 8,1 подбора.

В сезоне-2019/2020 Скола выступал за «Милан», набирая в среднем 9,2 очка, 4,4 подбора и 1,1 передачи в матчах Евролиги. По истечении контракта в межсезонье-2020 40-летний ветеран покинул «Милан». Скола заявил, что планирует продолжить карьеру в клубе не из Евролиги, чтобы облегчить календарь перед Олимпиадой в Токио.

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