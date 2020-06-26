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Легендарные Диамантидис и Алвертис стали руководителями «Панатинаикоса», Пападопулос ушёл

Легендарные Диамантидис и Алвертис стали руководителями «Панатинаикоса», Пападопулос ушёл
Баскетбол / Евролига 0

Легенды греческого баскетбола Фрагискос Алвертис и Димитрис Диамантидис вместе с Такисом Триантополусом будут руководить офисом «Панатинаикоса» до продажи команды, сообщает Eurohoops.

Диамантидис и Алвертис во время игровой карьеры выступали за «Панатинаикос». Алвертис выиграл пять титулов чемпиона Евролиги в составе «Пао», Диамантидис — три.

Президент Манос Пападопулос решил покинуть «Панатинаикос» после трёх десятилетий работы в команде. Его следующим местом работы может стать «Зенит», который возглавляет экс главный тренер «Пао» Хави Паскуаль.

Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос намерен уйти в отставку. В начале июня он объявил, что клуб выставлен на продажу по цене € 25 млн. Яннакопулос также хотел, чтобы «Пао» покинул Евролигу и перешёл в Лигу чемпионов ФИБА, однако этот сценарий не реализовался.

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