Легендарные Диамантидис и Алвертис стали руководителями «Панатинаикоса», Пападопулос ушёл

Легенды греческого баскетбола Фрагискос Алвертис и Димитрис Диамантидис вместе с Такисом Триантополусом будут руководить офисом «Панатинаикоса» до продажи команды, сообщает Eurohoops.



Диамантидис и Алвертис во время игровой карьеры выступали за «Панатинаикос». Алвертис выиграл пять титулов чемпиона Евролиги в составе «Пао», Диамантидис — три.



Президент Манос Пападопулос решил покинуть «Панатинаикос» после трёх десятилетий работы в команде. Его следующим местом работы может стать «Зенит», который возглавляет экс главный тренер «Пао» Хави Паскуаль.



Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос намерен уйти в отставку. В начале июня он объявил, что клуб выставлен на продажу по цене € 25 млн. Яннакопулос также хотел, чтобы «Пао» покинул Евролигу и перешёл в Лигу чемпионов ФИБА, однако этот сценарий не реализовался.