«Самый загорелый человек на планете Земля». Седокова показала «нового» Тимму после отдыха
Певица Анна Седокова опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» видео, на котором показала, как выглядит её возлюбленный, баскетболист подмосковных «Химок» Яниса Тиммы после отдыха.
«Смотрите, какой самый загорелый человек на планете Земля», — говорит на видео Седокова.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, об отношениях Анны Седоковой и Яниса Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью и сына.
Анна Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.
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