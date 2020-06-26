Новичок ЦСКА Милутинов назвал лучший сериал всех времён

Новобранец баскетбольного ЦСКА Никола Милутинов назвал телевизионный сериал, который, по его мнению, является лучшим в истории.



«Увы, поклонника литературы из меня не получилось. Я больше люблю кино и сериалы. Последний, который меня очень впечатлил, — испанский «Бумажный дом». Захватывающая история. Но лучший сериал всех времен — «Острые козырьки». Ни один сериал не может его превзойти, это что-то невероятное! Ужасно жаль, что из-за пандемии съёмки шестого сезона остановили, но на днях я прочитал, что их возобновят в ноябре. С нетерпением жду нового сезона «Козырьков». Хотя, конечно, с ожиданием нового баскетбольного сезона это не сравнить», — приводит слова Милутинова VTBRussia.



Милутинов в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/2020 принял участие в 24 матчах, набирая 10,3 очка и собирая 8,2 подбора в среднем в матче.

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