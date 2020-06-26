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Марко Попович может покинуть «Зенит»

Марко Попович может покинуть «Зенит»
Баскетбол / Евролига 0

Заместитель генерального менеджера «Зенита» Марко Попович может покинуть клуб из Санкт-Петербурга, сообщает обозреватель Эмилиано Карчиа на своей странице в «Твиттере» со ссылкой на источники в хорватских СМИ.

38-летний специалист занял пост в структуре «Зенита» в декабре минувшего года и в своих интервью повторял, что планирует и дальше работать в городе на Неве. В бытность игроком Попович выступал в казанском УНИКСе и в «Химках». Профессиональную карьеру он завершил в 2019 году в составе «Фуэнлабрады».

Напомним, что следующий сезон «Зенит» также проведёт в Евролиге. Не так давно стало известно, что руководство клуба договорилось о продолжении сотрудничества с испанским тренером Хави Паскуалем.

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