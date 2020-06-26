16 из 302 тестов игроков НБА на коронавирус дали положительный результат

Руководство НБА продолжает подготовку к возобновлению сезона-2019/2020. В её ходе баскетболисты лиги сдали обязательные тесты на коронавирус. 16 из 302 тестов дали положительный результат, сообщает ESPN. Все заразившиеся игроки обязаны будут уйти на самоизоляцию и смогут вернуться к тренировочному процессу только после разрешения со стороны медицинского персонала. Имена инфицированных баскетболистов не называются.

Но ранее была подтверждена информация, что коронавирусом также заразились Малкольм Брогдон («Индиана Пэйсерс»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Джабари Паркер, Алексей Лень и Бадди Хилд (все «Сакраменто Кингз»).

Сезон НБА должен возобновиться 31 июля. Ожидается, что все матчи пройдут в Орландо (штат Флорида, США).