Брокхофф договорился о контракте с «Филадельфией Сиксерс». На игрока претендовал ЦСКА

Атакующий защитник Райан Брокхофф продолжит выступать в НБА. Агент игрока Энди Шиффман рассказал, что австралиец подпишет контракт с «Филадельфией Сиксерс», сообщает ESPN. Соглашение будет действовать до конца сезона.

Райан начинал нынешний сезон в составе «Даллас Маверикс». В чемпионате сезона-2019/2020 он провёл 17 матчей, набирая в них 4,2 очка, собирая 2,5 подбора и совершая 0,6 передачи. В ходе сезона он был отчислен из ростера техасского клуба. В СМИ распространялась информация о том, что Брокхофф вернётся в Европу, в том числе ходили слухи, что он присоединится к ЦСКА.

Напомним, Райану не чужд европейский и в частности российский баскетбол. В прошлом он успешно защищал цвета «Локомотива-Кубань».