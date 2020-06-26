Брокхофф договорился о контракте с «Филадельфией Сиксерс». На игрока претендовал ЦСКА
Атакующий защитник Райан Брокхофф продолжит выступать в НБА. Агент игрока Энди Шиффман рассказал, что австралиец подпишет контракт с «Филадельфией Сиксерс», сообщает ESPN. Соглашение будет действовать до конца сезона.
Райан начинал нынешний сезон в составе «Даллас Маверикс». В чемпионате сезона-2019/2020 он провёл 17 матчей, набирая в них 4,2 очка, собирая 2,5 подбора и совершая 0,6 передачи. В ходе сезона он был отчислен из ростера техасского клуба. В СМИ распространялась информация о том, что Брокхофф вернётся в Европу, в том числе ходили слухи, что он присоединится к ЦСКА.
Напомним, Райану не чужд европейский и в частности российский баскетбол. В прошлом он успешно защищал цвета «Локомотива-Кубань».
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