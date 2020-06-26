«Автодор» подписал контракт с американским защитником Мэйсоном

Руководство «Автодора» начало работу над комплектацией состава команды на следующий сезон. Саратовцы подписали двухлетнее соглашение с разыгрывающим защитником Нэйтом Мэйсоном, сообщает официальный сайт клуба.
Минувший сезон 24-летний баскетболист начинал в G-лиге в составе «Техас Леджендс». Там он набирал 15,6 очка, собирал 3,5 подбора, совершал 7,2 передачи и выполнял 1,7 перехвата. В феврале 2020 года он перебрался в израильский «Хапоэль», представляющий Эйлат. До приостановки чемпионата Израиля игрок успел провести всего 3 матча, набирая в них 11,0 очка и совершая 3,3 передачи. При этом он реализовывал 54,5% бросков из-за дуги.
«Нэйт Мэйсон — талантливый, умный разыгрывающий, в первую очередь нацеленный на организацию командной игры. Способен тащить мяч и создавать ситуации для партнёров, склонен к скоростному и комбинационному баскетболу. Видим в молодом американском плеймейкере большой потенциал, поэтому заключили с ним двухлетнее соглашение», — сказал президент «Автодора» Владимир Родионов.
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