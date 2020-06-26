В НБА признали, что сезон может быть и не доигран
Комиссар НБА Адам Сильвер признал, что в лиге рассматривают сценарий, при котором возобновление сезона может не состояться или же чемпионат может быть снова прерван.
По его словам, такое возможно, если вспышка коронавируса в Орландо, где будут проводиться матчи, приобретёт серьёзные масштабы.
«Если распространение коронавируса в нашем «игровом пузыре» приобретёт серьёзные масштабы, это может привести к отмене», — приводит слова Сильвера Clutch Points.
Функционер отметил также, что Лига учится жить с коронавирусом. Напомним, сегодня, 26 июня, стало известно, что в НБА ещё 16 тестов на коронавирус дали положительный результат. Ожидается, что сезон-2019/2020 возобновится 30 июля в Орландо. Все матчи пройдут при пустых трибунах.
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