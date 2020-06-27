В НБА утвердили подробный план рестарта сезона

Руководство НБА и профсоюз игроков утвердили подробный план рестарта сезона, сообщает официальный сайт лиги.

Как уже говорилось ранее, в рестарте примут участие 22 клуба. 13 будут представлять Западную конференцию, а 9 — Восточную. Все команды проведут по восемь матчей регулярного чемпионата, что поможет определить участников плей-офф. В случае необходимости, восьмые и девятые команды будут проводить мини-турнир за последнюю путёвку в пост-сезон.

Плей-офф будет проводиться уже в традиционном формате с привязками к конференциям. Серии будут длиться до четырёх побед одной из команд. Сезон должен завершиться не позднее 13 октября.

Напомним, что возобновление чемпионата ожидается 30 июля. Все матчи пройдут в Орландо (штат Флорида, США).