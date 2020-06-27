На экс-звезду ЦСКА де Коло претендуют два испанских клуба и «Виртус»

Разыгрывающий защитник «Фенербахче» Нандо де Коло заинтересовал ряд клубов Испании, а также болонский «Виртус», сообщает Eurodevotion.
По данным источника, интерес к де Коло проявляют «Валенсия», «Реал» и «Виртус».
Ранее в СМИ появилась информация, что Нандо де Коло может покинуть «Фенербахче» в случае увольнения главного тренера Желько Обрадовича. Российским болельщикам де Коло известен по выступлению за ЦСКА. В составе «армейцев» де Коло выиграл Евролигу в 2016 и 2019 годах.
В 2016 году французский баскетболист был признан самым ценным игроком «Финала четырёх» турнира. С лета 2019 года Нандо выступает за турецкий «Фенербахче».
Примечательно, что в случае перехода в «Виртус» де Коло воссоединится с бывшим партнёром по ЦСКА Милошем Теодосичем, вместе с которым француз привёл ЦСКА к победе в Евролиге в 2016 году.
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