Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Зенит» заинтересован в услугах серба, которого задрафтовал «Сакраменто»

«Зенит» заинтересован в услугах серба, которого задрафтовал «Сакраменто»
Баскетбол / Евролига 0

«Зенит» заинтересован в подписании атакующего защитника «Валенсии» Вани Маринковича, сообщает турецкий портал Basketservisi.

23-летний Маринкович в сезоне-2019/2020 принял участие в 26 матчах Евролиги, набирая 6,6 очка и 1,1 подбора. В чемпионате Испании серб набирал 6,1 очка.

«Валенсия» подписала с Маринковичем контракт по схеме «2+1» в прошлом году, но клуб готов расстаться с игроком, не оправдавшим возложенных ожиданий. На позицию Маринковича «Валенсия» собирается подписать более опытного исполнителя.

Маринкович был выбран на драфте НБА 2019 года клубом «Сакраменто Кингз» под 60-м пиком. Скорее всего, владеющий правами на Маринковича «Сакраменто» не станет включать его в заявку на следующий сезон и оставит набираться опыта в Европе.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020