«Зенит» заинтересован в услугах серба, которого задрафтовал «Сакраменто»
«Зенит» заинтересован в подписании атакующего защитника «Валенсии» Вани Маринковича, сообщает турецкий портал Basketservisi.
23-летний Маринкович в сезоне-2019/2020 принял участие в 26 матчах Евролиги, набирая 6,6 очка и 1,1 подбора. В чемпионате Испании серб набирал 6,1 очка.
«Валенсия» подписала с Маринковичем контракт по схеме «2+1» в прошлом году, но клуб готов расстаться с игроком, не оправдавшим возложенных ожиданий. На позицию Маринковича «Валенсия» собирается подписать более опытного исполнителя.
Маринкович был выбран на драфте НБА 2019 года клубом «Сакраменто Кингз» под 60-м пиком. Скорее всего, владеющий правами на Маринковича «Сакраменто» не станет включать его в заявку на следующий сезон и оставит набираться опыта в Европе.
- 27 июня 2020
-
09:39
-
09:29
-
08:45
-
07:39
-
01:54
-
00:37
- 26 июня 2020
-
23:48
-
22:23
-
21:36
-
20:55
-
19:48
-
18:41
-
17:24
-
16:51
-
16:26
-
16:06
-
15:55
-
15:38
-
15:37
-
14:12
-
13:53
-
12:25
-
11:36
-
11:21
-
10:56
-
10:38
-
10:29
-
08:46
-
08:28
-
07:59
-
07:36
-
07:27
-
00:21
- 25 июня 2020
-
23:50
-
22:43
Партнерский контент