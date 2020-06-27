«Зенит» заинтересован в услугах серба, которого задрафтовал «Сакраменто»

«Зенит» заинтересован в подписании атакующего защитника «Валенсии» Вани Маринковича, сообщает турецкий портал Basketservisi.



23-летний Маринкович в сезоне-2019/2020 принял участие в 26 матчах Евролиги, набирая 6,6 очка и 1,1 подбора. В чемпионате Испании серб набирал 6,1 очка.



«Валенсия» подписала с Маринковичем контракт по схеме «2+1» в прошлом году, но клуб готов расстаться с игроком, не оправдавшим возложенных ожиданий. На позицию Маринковича «Валенсия» собирается подписать более опытного исполнителя.



Маринкович был выбран на драфте НБА 2019 года клубом «Сакраменто Кингз» под 60-м пиком. Скорее всего, владеющий правами на Маринковича «Сакраменто» не станет включать его в заявку на следующий сезон и оставит набираться опыта в Европе.