Владимир Гомельский рассказал о главной проблеме, которая мешает «Панатинаикосу»

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о поведении руководства «Панатинаикоса», которое систематически жалуется на боссов Евролиги.

«За последние шесть сезонов, заявление владельцев „Панатинаикоса“ с различными претензиями к руководству Евролиги уже третье по счёту. Мне кажется, тот факт, что после ухода Обрадовича с поста главного тренера „Панатинаикоса“, клуб ни разу не смог попасть в „Финал четырёх“, сильно раздражает владельцев.

Они ищут причины в том, что Евролига предвзято относится к команде. Думаю, что клуб не может найти талантливого тренера и дать ему определённое время для плодотворной работы. То есть у владельцев клуба терпения не хватает", — написал Владимир Гомельский на своём сайте.