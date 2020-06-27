Миротич стал MVP сезона в Испании. Одноклубники устроили ему неожиданный сюрприз

Тяжёлый форвард «Барселоны» Никола Миротич стал MVP сезона-2019/2020 в чемпионата Испании.
29-летний Миротич удостаивается звания самого полезного баскетболиста сезона в Испании уже во второй раз. Впервые получил награду MVP в 2013 году, выступая в составе мадридского «Реала». Миротич вернулся в испанскую лигу ACB перед началом сезона-2019/2020 после 5 лет выступлений в НБА. Стал самым высокооплачиваемым игроком Евролиги с зарплатой $ 5,4 млн в год.
Миротич выиграл голосование, в котором участвовали игроки, тренеры, СМИ и болельщики. Оценивалось выступление претендентов в прерванном из-за пандемии коронавируса регулярном чемпионате и финальном турнире АСВ в Валенсии, в котором «Барселона» дошла до полуфинала и имеет шанс выиграть титул.
Миротич набрал 90 баллов из 100 возможных. Он опередил аргентинского разыгрывающего «Реала» Факундо Кампаццо (65) и грузинского центрового «Тенерифе» Гиорги Шермадини (25). В регулярном чемпионате-2019/2020 Миротич набирал 19,5 очка, 5,7 подбора, 1,5 передачи при 24,0 баллах рейтинга эффективности.
После завоевания награды одноклубники в «Барселоне» устроили Миротичу неожиданный сюрприз, бросив его в бассейн.
Соответствующее видео доступно на канале испанской лиги ACB в YouTube.
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