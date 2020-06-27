Потенциальный новичок ЦСКА Шенгелия вошёл в сборную сезона чемпионата Испании

Испанская лига ACB объявила сборные сезона-2019/2020. В первую символическую пятёрку вошли Никола Миротич («Барселона», признан MVP сезона), Факундо Кампаццо («Реал»), Клемен Препелич («Ховентуд»), Аксель Бутель («Уникаха») и Гиорги Шермадини («Тенерифе»). Во вторую пятёрку включены Марселиньо Уэртас («Тенерифе»), Адам Ханга («Барселона»), Альберто Абальде Диас («Валенсия»), Торнике Шенгелия («Баскония») и Уолтер Таварес («Реал»).
Отметим, тяжёлый форвард «Басконии» Торнике Шенгелия является потенциальным новичком ЦСКА, с которым «армейцы» могут подписать контракту сразу после завершения финального турнира чемпионата Испании в Валенсии. Форвард сборной Грузии является одним из лидеров команды из Витории. В досрочно завершившемся сезоне Евролиги принял участие в 20 матчах, набирая в них 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи.
Шенгелия выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступает в составе «Басконии».
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