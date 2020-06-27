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Глава НБА Сильвер: в лиге должно быть больше чернокожих на всех уровнях

Глава НБА Сильвер: в лиге должно быть больше чернокожих на всех уровнях
Баскетбол / НБА 0

Комиссионер НБА Адам Сильвер выразил мнение, что в лиге на всех уровнях должно работать больше афроамериканцев. Заявление сделано на фоне активного движения Black Lives Matter, борющегося за права чернокожего населения.

«На всех уровнях в НБА должно быть представлено больше чернокожих. Нам нужно больше работать с чёрным бизнесом», – приводит слова Сильвера Bleacher Report.

НБА планирует создать специальный фонд, который обеспечит более тесный контакт между организацией и сообществом афроамериканцев. Кроме того, лига заявила, что рестарт сезона даст возможность обратить повышенное внимание на проблемы расовой несправедливости.

Напомним, в прошлом месяце афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы отпустить, потому что он не может дышать. Спустя какое-то время Флойд потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли. После гибели Флойда в стране вспыхнули протесты чернокожих, которые поддержали многие звёзды НБА, включая Леброна Джеймса, Стефена Карри, Кайри Ирвинга, Кевина Дюранта, Расселла Уэстбрука.

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