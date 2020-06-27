Хиллиард опасался, что ему придётся покинуть ЦСКА

Защитник ЦСКА Дарран Хиллиард признался, что испытывал опасения по поводу своего будущего в московском клубе. Американец боялся потерять место в российской команде и рад, что в итоге продолжит сотрудничество.

«Очень рад, что остаюсь в ЦСКА. Если честно, у меня были опасения, что могу не остаться в клубе. Рад, что клуб захотел меня вернуть, что всё так хорошо сложилось.



Не хотел бы оказаться ни в каком другом месте, только в ЦСКА и Москве. Чувствую, эта команда становится моей. Надеюсь, следующий сезон удастся уже завершить в форме ЦСКА и остаться здесь на много лет», — приводит слова Хиллиарда официальная страница ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, минувший сезон стал для Хиллиарда первым в составе ЦСКА.