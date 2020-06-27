За карточку Леброна Джеймса предложили рекордную сумму

Один из поклонников раритетных баскетбольных сувениров предложил $ 960 тыс. за карточку форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса времён сезона новичка в «Кливленд Кавальерс», сообщает журналист Даррен Ровелл на своей странице в «Твиттере».

Эта сумма является рекордной для карточки спортсмена. Ранее больше всего платили за карточку бейсболиста Майка Траута — $ 922,5 тыс.

Траут — трёхкратный MVP МЛБ в составе «Лос-Анджелес Энджелс». Сегодня он является одной из величайших звёзд в мире бейсбола, однако ныне выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в целом считается более влиятельным спортсменом.



$ 960 тыс. — это всего лишь предложение. Участнику аукциона нужно подождать ещё 23 дня, прежде чем он сможет получить карточку. За этот период времени у других поклонников Леброна Джеймса есть шанс перебить сумму.

Фото карточки указано на странице Даррена Ровелла в «Твиттере».