За карточку Леброна Джеймса предложили рекордную сумму

Один из поклонников раритетных баскетбольных сувениров предложил $ 960 тыс. за карточку форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса времён сезона новичка в «Кливленд Кавальерс», сообщает журналист Даррен Ровелл на своей странице в «Твиттере».
Эта сумма является рекордной для карточки спортсмена. Ранее больше всего платили за карточку бейсболиста Майка Траута — $ 922,5 тыс.
Траут — трёхкратный MVP МЛБ в составе «Лос-Анджелес Энджелс». Сегодня он является одной из величайших звёзд в мире бейсбола, однако ныне выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в целом считается более влиятельным спортсменом.
$ 960 тыс. — это всего лишь предложение. Участнику аукциона нужно подождать ещё 23 дня, прежде чем он сможет получить карточку. За этот период времени у других поклонников Леброна Джеймса есть шанс перебить сумму.
Фото карточки указано на странице Даррена Ровелла в «Твиттере».
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