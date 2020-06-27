Ветеран ЦСКА Воронцевич отсудил у бывшей жены 10 млн рублей

Баскетболист ЦСКА Андрей Воронцевич отсудил у бывшей супруги 10 млн рублей, сообщает «Рамблер».



«Взыскать с Воронцевич Натальи Анатольевны в пользу Воронцевича Андрея Константиновича денежные средства в размере 10 003 716 рублей в качестве компенсации стоимости имущества, переходящего в собственность Воронцевич Н. А.», — цитирует постановление суда «Рамблер».



Общая стоимость имущества, нажитого супругами и принадлежащего Наталье Воронцевич, составила 20 007 432 рубля. Суд поделил эту сумму и отдал половину спортсмену.



Супруги начали бракоразводный процесс в 2018 году, а в январе 2019-го развод вступил в силу. После развода бывшие супруги по очереди выказывали друг другу претензии, обвиняя в краже иномарок и проникновении в квартиру.



Андрей Воронцевич выступает за ЦСКА с 2006 года. В составе «армейцев» девять раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ, 13 — чемпионом России, а также трижды выиграл Евролигу. В межсезонье-2020 Воронцевич стал свободным агентом.