Прояснилась судьба 8 команд, не участвующих в рестарте сезона НБА

Национальная баскетбольная ассоциация продолжает размышлять, как поступить с восемью командами, которые не примут участия в рестарте сезона в Орландо, сообщает NBC Sports.



Сообщается, что представители этих команд обеспокоены, что их игроки надолго останутся вне баскетбола. Предполагается, что следующий сезон начнётся только в декабре 2020 года. Таким образом, игроки этих клубов останутся вне паркета на девять месяцев.



Команды обсуждают возможность проведения летней лиги в августе с серией совместных тренировок. Учитывая проблемы с пандемией коронавируса и создания изолированной атмосферы в Орландо, есть сложности с поиском места, которое могло бы принять эти восемь команд при условии минимизации рисков заражения коронавирусом игроков и сотрудников клубов.