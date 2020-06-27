Прояснилась судьба 8 команд, не участвующих в рестарте сезона НБА

Национальная баскетбольная ассоциация продолжает размышлять, как поступить с восемью командами, которые не примут участия в рестарте сезона в Орландо, сообщает NBC Sports.
Сообщается, что представители этих команд обеспокоены, что их игроки надолго останутся вне баскетбола. Предполагается, что следующий сезон начнётся только в декабре 2020 года. Таким образом, игроки этих клубов останутся вне паркета на девять месяцев.
Команды обсуждают возможность проведения летней лиги в августе с серией совместных тренировок. Учитывая проблемы с пандемией коронавируса и создания изолированной атмосферы в Орландо, есть сложности с поиском места, которое могло бы принять эти восемь команд при условии минимизации рисков заражения коронавирусом игроков и сотрудников клубов.
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