Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Прояснилась судьба 8 команд, не участвующих в рестарте сезона НБА

Прояснилась судьба 8 команд, не участвующих в рестарте сезона НБА
Баскетбол / НБА 0

Национальная баскетбольная ассоциация продолжает размышлять, как поступить с восемью командами, которые не примут участия в рестарте сезона в Орландо, сообщает NBC Sports.

Сообщается, что представители этих команд обеспокоены, что их игроки надолго останутся вне баскетбола. Предполагается, что следующий сезон начнётся только в декабре 2020 года. Таким образом, игроки этих клубов останутся вне паркета на девять месяцев.

Команды обсуждают возможность проведения летней лиги в августе с серией совместных тренировок. Учитывая проблемы с пандемией коронавируса и создания изолированной атмосферы в Орландо, есть сложности с поиском места, которое могло бы принять эти восемь команд при условии минимизации рисков заражения коронавирусом игроков и сотрудников клубов.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020