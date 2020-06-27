Гомельский объяснил, почему Хиллиард не подходит ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился своим мнением о защитнике ЦСКА Дарране Хиллиарде.



«Хиллиард не умеет поддерживать уровень концентрации внимания на площадке в достаточно длительных игровых отрезках. Его тактические ошибки, особенно при игре в обороне, иногда дорого стоят команде. А сравнивать его с Хиггинсом можно, но все составляющие окажутся в пользу Кори: стабильность, уровень игры в защите (Хиггинса часто использовали как стоппера), разнообразие в атаке, возможность играть на 1-м номере и главное, характер», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.



Напомним, минувший сезон стал для Хиллиарда первым в составе ЦСКА.



Американец вошёл в топ-3 ЦСКА по результативности в Евролиге сезона-2019/2020, в среднем набирая 10,6 очка. Больше только у Уилла Клайберна (12,5), который из-за разрыва крестообразных связок провёл всего четыре игры, и у Майка Джеймса (21,1).