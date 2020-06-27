Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Гомельский объяснил, почему Хиллиард не подходит ЦСКА

Гомельский объяснил, почему Хиллиард не подходит ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился своим мнением о защитнике ЦСКА Дарране Хиллиарде.

«Хиллиард не умеет поддерживать уровень концентрации внимания на площадке в достаточно длительных игровых отрезках. Его тактические ошибки, особенно при игре в обороне, иногда дорого стоят команде. А сравнивать его с Хиггинсом можно, но все составляющие окажутся в пользу Кори: стабильность, уровень игры в защите (Хиггинса часто использовали как стоппера), разнообразие в атаке, возможность играть на 1-м номере и главное, характер», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.

Напомним, минувший сезон стал для Хиллиарда первым в составе ЦСКА.

Американец вошёл в топ-3 ЦСКА по результативности в Евролиге сезона-2019/2020, в среднем набирая 10,6 очка. Больше только у Уилла Клайберна (12,5), который из-за разрыва крестообразных связок провёл всего четыре игры, и у Майка Джеймса (21,1).

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020