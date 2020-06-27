L'One собирается снять документальный фильм о российском баскетболе

Исполнитель Леван Горгозия, ранее выступавший под псевдонимом L'One, сообщил, что планирует снять документальный фильм о российском баскетболе.



«Был огромный мировой провал, встали все проекты, было совсем не до этого. Мы собирались ехать на освоение локаций для фильма, но всё это перенеслось. Сейчас всё переигрывается.



Собираемся снимать документалистику про российский баскетбол, потому что здесь всё точно так же, как и в российском футболе — грустно. Хочется покопаться во всём этом, я люблю этот вид спорта.



Спортивная документалистика – да, обязательно. Это очень долгая история, но мы не откладываем в долгий ящик. Мы с командой в ближайшее время планируем. Думаю, в 2020-м осенью выпустим что-то», — приводит слова Горгозии Sports.ru со ссылкой на эфир Академии футбола.