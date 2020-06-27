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Майк Джеймс признался, что хочет завершить карьеру в ЦСКА

Майк Джеймс признался, что хочет завершить карьеру в ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Игрок ЦСКА Майк Джеймс признался, что собирается закончить карьеру в московском клубе.

«Я закончу карьеру в ЦСКА», — написал в своём «твиттере» Майк Джеймс.

Напомним, 1 июня стало известно, что Майк Джеймс продлил контракт с ЦСКА. Игрок подписал с клубом трёхлетнее контрактное соглашение.

Джеймс принял участие в 28 матчах Евролиги, набирая в среднем 21,1 очка и делая 3,3 подбора, 4,3 передачи и 0,7 перехвата.

Сезон Евролиги был приостановлен в марте из-за распространения коронавируса. В мае было принято решение о досрочном завершении сезона без определения победителя.

27 марта руководство Единой лиги ВТБ из-за пандемии коронавируса объявило о досрочном завершении сезона без определения чемпиона.

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