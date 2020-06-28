Тренер «Реала» объяснил сенсационный ранний вылет команды из чемпионата Испании.

Тренер мадридского «Реала» Пабло Ласо объяснил вылет «королевского клуба» на ранней стадии рестарта чемпионата Испании. Напомним, «Реал» впервые с 2008 года не вышел в полуфинал чемпионата Испании.



«Девизом турнира было „вернуться — значит победить“. Мы вернулись, но, конечно, не победили. Я недоволен нашей игрой на турнире, мы хотели выиграть его, но, как и все команды, которые здесь участвуют, я оцениваю весь сезон, а не только эти матчи. Мы выиграли суперкубок и кубок страны, заняли вторео место в АСВ и Евролиге. Нужно оценивать всё, а не только этот турнир. У нас всё было отлично до 12 марта. Я в любом случае поздравляю ребят с их выступлением и мы уходим с горько-сладким привкусом», — приводит слова Ласо Eurohoops.



Рестарт чемпионата Испании проходит в Валенсии на арене «Ла Фонтета» при пустых трибунах. 28 июня в полуфиналах встретятся «Барселона» — «Бургос» и «Валенсия» — «Баскония».