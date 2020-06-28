Экс-звезда НБА Уокер сказал, что нужно сделать Леброну, чтобы сравняться с Джорданом

Бывшая звезда Национальной баскетбольной ассоциации Антуан Уокер поделился мyением о заочном противостоянии Майкла Джордана и Леброна Джеймса.



«Я думаю, что если Леброн выиграет титул в этом году, то он встанет на одну ступень с Майклом Джорданом. В таком случае Леброн станет чемпионом с тремя разными командами. Но в этом году всё намного сложнее, потому что западная конференция наполнена упорной борьбой. Я думаю, что в финале будут играть „Лейкерс“ и „Клипперс“, а Леброну будет сложно преодолеть это сопротивление. Если он выиграет в этом сезоне, то разговор о том, кого считать величайшим, снова вспыхнет», — приводит слова Уокера Fadeaway World.

Майкл Джордан был выбран на драфте 1984 года под третьим номером. Впоследствии привёл команду из Иллинойса к шести титулам. Джордан — величайший игрок в истории НБА. Шестикратный MVP финала НБА, пятикратный MVP сезона, 14-кратный участник Матча всех звёзд НБА.