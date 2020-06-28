Экс-звезда НБА Уокер сказал, что нужно сделать Леброну, чтобы сравняться с Джорданом

Бывшая звезда Национальной баскетбольной ассоциации Антуан Уокер поделился мyением о заочном противостоянии Майкла Джордана и Леброна Джеймса.
«Я думаю, что если Леброн выиграет титул в этом году, то он встанет на одну ступень с Майклом Джорданом. В таком случае Леброн станет чемпионом с тремя разными командами. Но в этом году всё намного сложнее, потому что западная конференция наполнена упорной борьбой. Я думаю, что в финале будут играть „Лейкерс“ и „Клипперс“, а Леброну будет сложно преодолеть это сопротивление. Если он выиграет в этом сезоне, то разговор о том, кого считать величайшим, снова вспыхнет», — приводит слова Уокера Fadeaway World.
Майкл Джордан был выбран на драфте 1984 года под третьим номером. Впоследствии привёл команду из Иллинойса к шести титулам. Джордан — величайший игрок в истории НБА. Шестикратный MVP финала НБА, пятикратный MVP сезона, 14-кратный участник Матча всех звёзд НБА.
- 28 июня 2020
-
00:59
-
00:55
- 27 июня 2020
-
22:55
-
21:58
-
20:45
-
19:42
-
17:37
-
16:59
-
16:58
-
16:28
-
16:21
-
15:28
-
14:57
-
14:28
-
13:53
-
13:31
-
12:46
-
11:25
-
10:22
-
09:39
-
09:29
-
08:45
-
07:39
-
01:54
-
00:37
- 26 июня 2020
-
23:48
-
22:23
-
21:36
-
20:55
-
19:48
-
18:41
-
17:24
-
16:51
-
16:26
-
16:06