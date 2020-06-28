Остин Холлинз оценил шансы «Зенита» в следующем сезоне Евролиги

Защитник «Зенита» Остин Холлинз оценил шансы команды в Евролиге в следующем сезоне.

«Надеюсь, что в сезоне-2020/2021 «Зенит» будет выигрывать гораздо чаще и станет претендентом в борьбе за место в плей-офф. У нас очень опытный тренер Хавьер Паскуаль, мы достаточно сыгрались между собой и понимаем, что способны на большее», — приводят слова Холлинза «Известия».

Напомним, ранее стало известно, что сезон-2019/2020 досрочно завершён. Чемпион определён не будет. Клубы, которые выступали в сезоне-2019/2020, сохраняют свои места в Евролиге и Еврокубке на будущий год.

Таким образом, в сезоне-2019/2020 в Евролиге вновь будут выступать три российских клуба — ЦСКА, «Химки» и «Зенит».

Следующий сезон Евролиги начнётся 1 октября, Еврокубка — 30 сентября.