Остин Холлинз оценил шансы «Зенита» в следующем сезоне Евролиги
Защитник «Зенита» Остин Холлинз оценил шансы команды в Евролиге в следующем сезоне.
«Надеюсь, что в сезоне-2020/2021 «Зенит» будет выигрывать гораздо чаще и станет претендентом в борьбе за место в плей-офф. У нас очень опытный тренер Хавьер Паскуаль, мы достаточно сыгрались между собой и понимаем, что способны на большее», — приводят слова Холлинза «Известия».
Напомним, ранее стало известно, что сезон-2019/2020 досрочно завершён. Чемпион определён не будет. Клубы, которые выступали в сезоне-2019/2020, сохраняют свои места в Евролиге и Еврокубке на будущий год.
Таким образом, в сезоне-2019/2020 в Евролиге вновь будут выступать три российских клуба — ЦСКА, «Химки» и «Зенит».
Следующий сезон Евролиги начнётся 1 октября, Еврокубка — 30 сентября.
ЦСКА, «Химки» и «Зенит» узнали соперников по стартовому туру Евролиги
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