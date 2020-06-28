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Холлинз рассказал, что «Милану» даст приобретение экс-капитана ЦСКА Хайнса

Холлинз рассказал, что «Милану» даст приобретение экс-капитана ЦСКА Хайнса
Баскетбол / Евролига 0

Защитник «Зенита» Остин Холлинз поделился мыслями о перспективах бывшего капитана ЦСКА Кайла Хайнса в «Милане». По его словам, такое усиление позволит команде из Италии претендовать на трофей Евролиги.

«Думаю, «Милан» внёс позитивные изменения в состав, подписав ряд очень опытных баскетболистов. Чего только стоят Малькольм Дилэйни и Кайл Хайнс. У них будут шансы стать лучшей командой Евролиги в следующем сезоне», — приводят слова Холлинза «Известия».

Напомним, «Милан» на данный момент является самым активным клубом Евролиги на трансферном рынке. Сезон Евролиги-2019/2020 складывался для команды Эттора Мессины не лучшим образом. К моменту досрочного завершения турнира клуб занимал 12-е место в таблице.

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