НБА придумала, как игроки будут бороться за расовую справедливость при рестарте сезона

НБА и профсоюз разрешили игрокам заменить фамилию на майках заявлением о расовой справедливости, информирует инсайдер The Athletic Шамс Чарания.
Английская футбольная Премьер-лига стала одной из первых профессиональных спортивных лиг, адаптировавших этот метод. Футболисты заменили имена на футболках заявлением Black Lives Matter в поддержку борьбы с глобальным системным расизмом. НБА решила последовать примеру АПЛ.
НБА и профсоюз рассматривают различные варианты, которые позволят игрокам поднять вопрос социальной справедливости во время рестарта сезона в Орландо. Ранее разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг организовал коалицию баскетболистов, которые выступили за бойкот возобновления чемпионата из-за того, что это может отвлечь внимание от движения Black Lives Matter. Лига решила сделать всё возможное, чтобы социальная позиция игроков была донесена до общества.
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