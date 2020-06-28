НБА придумала, как игроки будут бороться за расовую справедливость при рестарте сезона

НБА и профсоюз разрешили игрокам заменить фамилию на майках заявлением о расовой справедливости, информирует инсайдер The Athletic Шамс Чарания.



Английская футбольная Премьер-лига стала одной из первых профессиональных спортивных лиг, адаптировавших этот метод. Футболисты заменили имена на футболках заявлением Black Lives Matter в поддержку борьбы с глобальным системным расизмом. НБА решила последовать примеру АПЛ.



НБА и профсоюз рассматривают различные варианты, которые позволят игрокам поднять вопрос социальной справедливости во время рестарта сезона в Орландо. Ранее разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг организовал коалицию баскетболистов, которые выступили за бойкот возобновления чемпионата из-за того, что это может отвлечь внимание от движения Black Lives Matter. Лига решила сделать всё возможное, чтобы социальная позиция игроков была донесена до общества.