Леброн объединился с Дрэймондом Грином ради революции в NCAA

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поддержал тяжёлого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина в борьбе за реформу студенческой баскетбольной лиги NCAA.

Джеймс и Грин активно выступают за то, чтобы игроки NCAA получали деньги как профессиональные баскетболисты. Они организовали движение «Больше, чем голос».



В начале этой недели Грин вместе с американским сенатором Крисом Мерфи написал заявление на портале ESPN, где говорится, что в следующем сезоне NCAA «не может вернуться к обычному ведению дел». Леброн поддержал инициативу Дрэймонда, опубликовав пост в «Твиттере».



«Дрэймонд Грин ни за что не заткнётся и не будет стучать мячом. Приятно видеть, что мой брат возглавил это движение», — написал Джеймс.