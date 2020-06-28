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Леброн объединился с Дрэймондом Грином ради революции в NCAA

Леброн объединился с Дрэймондом Грином ради революции в NCAA
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поддержал тяжёлого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина в борьбе за реформу студенческой баскетбольной лиги NCAA.

Джеймс и Грин активно выступают за то, чтобы игроки NCAA получали деньги как профессиональные баскетболисты. Они организовали движение «Больше, чем голос».

В начале этой недели Грин вместе с американским сенатором Крисом Мерфи написал заявление на портале ESPN, где говорится, что в следующем сезоне NCAA «не может вернуться к обычному ведению дел». Леброн поддержал инициативу Дрэймонда, опубликовав пост в «Твиттере».

«Дрэймонд Грин ни за что не заткнётся и не будет стучать мячом. Приятно видеть, что мой брат возглавил это движение», — написал Джеймс.

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