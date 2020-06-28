Леброн объединился с Дрэймондом Грином ради революции в NCAA
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поддержал тяжёлого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина в борьбе за реформу студенческой баскетбольной лиги NCAA.
Джеймс и Грин активно выступают за то, чтобы игроки NCAA получали деньги как профессиональные баскетболисты. Они организовали движение «Больше, чем голос».
В начале этой недели Грин вместе с американским сенатором Крисом Мерфи написал заявление на портале ESPN, где говорится, что в следующем сезоне NCAA «не может вернуться к обычному ведению дел». Леброн поддержал инициативу Дрэймонда, опубликовав пост в «Твиттере».
«Дрэймонд Грин ни за что не заткнётся и не будет стучать мячом. Приятно видеть, что мой брат возглавил это движение», — написал Джеймс.
- 28 июня 2020
-
11:20
-
10:45
-
10:31
-
10:04
-
09:43
-
07:42
-
00:59
-
00:55
- 27 июня 2020
-
22:55
-
21:58
-
20:45
-
19:42
-
17:37
-
16:59
-
16:58
-
16:28
-
16:21
-
15:28
-
14:57
-
14:28
-
13:53
-
13:31
-
12:46
-
11:25
-
10:22
-
09:39
-
09:29
-
08:45
-
07:39
-
01:54
-
00:37
- 26 июня 2020
-
23:48
-
22:23
-
21:36
-
20:55
Партнерский контент