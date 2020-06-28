Метта Уорлд Пис удивил выбором лучшего игрока в истории. Это не Леброн и не Джордан

Бывший форвард «Чикаго Буллз», «Лос-Анджелес Лейкерс» и ряда других команд Национальной баскетбольной ассоциации Метта Уорлд Пис считает легендарного центрового Уилта Чемберлена величайшим игроком в истории. Уорлд Пис ставит Чемберлена выше Леброна Джеймса и Майкла Джордана, которых чаще всего упоминают в дискуссии о лучшем баскетболисте всех времён.



«Уилт Чемберлен – величайший игрок в истории», – написал Метта Уолд Пис в «Твиттере».



Экс-центровой «Филадельфии» и «Лейкерс» Уилт Чемберлен — один из главных рекодсменов НБА. Чемберлен в настоящее время владеет более чем семью десятками исторических рекордов лиги. Множество из них можно считать «вечными», как, например, 100 очков в матче с «Нью-Йорк Никс» в 1962 году. Чемберлен завершил карьеру в 1973 году в 35-летнем возрасте.