Гомельский объяснил, почему никто не может свергнуть ЦСКА с трона в Единой лиге ВТБ

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями, почему никому не удаётся навязать ЦСКА конкуренцию в Единой лиге ВТБ. Отвечая на вопрос, почему ЦСКА никому не позволяет скинуть себя с трона, специалист отметил, что «армейцы» попросту умеют добиваться своих целей.

«ЦСКА всегда ставит самые высокие цели. И, мне кажется, умеет их добиваться. Кроме того, никакой административный ресурс не может помочь на площадке», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, Единая лига ВТБ в сезоне-2019/2020 из-за пандемии коронавируса досрочно завершила розыгрыш чемпионата и не стала определять чемпиона. В турнирной таблице лидировали «Химки». В целом же за годы существования Единой лиги ВТБ ЦСКА 10 раз завоёвывал трофей турнира.