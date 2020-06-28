Определён чемпион немецкой Бундеслиги. «Бавария» сенсационно вылетела на ранней стадии

«Альба» обыграла «Людвигсбург» со счётом 75:74 во втором матче финала Бундеслиги по баскетболу. По сумме двух встреч команда Аито Гарсии Ренесеса одержала верх с общим счётом 163:139 и в девятый раз в истории завоевала титул чемпиона Германии, в том числе впервые с 2008 года.



В составе победителей самыми результативными стали Нильс Гиффи и Мартин Херманнссон, на счету которых по 14 очков. Маркус Эрикссон набрал 13 очков, Лэндри Нноко — 12. В составе «Людвигсбурга» Томас Уимбаш набрал 19 очков, Джалин Смит — 15 очков, 6 передач, 5 перехватов и 4 подбора, Ник Вейлера-Бэбба оформил дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов. Разыгрывающий «Людвигсбурга» Маркос Найт был признан MVP финального турнира чемпионата Германии. Он набирал в среднем 18,1 очка, 7,9 подбора и 3,3 передачи за игру во время рестарта на арене «Ауди Дом» в Мюнхене.



Турнир десяти команд проводился с 6 июня по 25 июня. Главный фаворит чемпионата, участник Евролиги «Бавария» сенсационно вылетела в серии с «Людвигсбургом» уже на стадии четвертьфинала.