Хакеры угрожают раскрыть конфиденциальную информацию о Леброне Джеймсе

Хакеры, взломавшие базу данных нью-йоркской юридической фирмы Grubman Shire Meiselas & Sacks, объявили аукцион на конфиденциальные данные звёзд шоу-бизнеса и индустрии развлечений, сообщает Basket USA. Ранее сообщалось, что среди множества звёзд в списке числится и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.



Хакерская группа Revil первоначально попросила $ 21 млн в обмен на обещание не разглашать полученную информацию. Вскоре сумма выросла до $ 42 млн, и хакеры пригрозили опубликовать компромат на президента США Дональда Трампа.



Первоначальная цена данных на аукционе составляет $ 600 тыс. Аукцион состоится через несколько дней. Среди похищенных данных есть контракты, соглашения о неразглашении конфиденциальной информации, номера телефонов, адреса электронной почты и личные переписки.