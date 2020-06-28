Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Хакеры угрожают раскрыть конфиденциальную информацию о Леброне Джеймсе

Хакеры угрожают раскрыть конфиденциальную информацию о Леброне Джеймсе
Баскетбол / НБА 0

Хакеры, взломавшие базу данных нью-йоркской юридической фирмы Grubman Shire Meiselas & Sacks, объявили аукцион на конфиденциальные данные звёзд шоу-бизнеса и индустрии развлечений, сообщает Basket USA. Ранее сообщалось, что среди множества звёзд в списке числится и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

Хакерская группа Revil первоначально попросила $ 21 млн в обмен на обещание не разглашать полученную информацию. Вскоре сумма выросла до $ 42 млн, и хакеры пригрозили опубликовать компромат на президента США Дональда Трампа.

Первоначальная цена данных на аукционе составляет $ 600 тыс. Аукцион состоится через несколько дней. Среди похищенных данных есть контракты, соглашения о неразглашении конфиденциальной информации, номера телефонов, адреса электронной почты и личные переписки.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020