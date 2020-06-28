Хакеры угрожают раскрыть конфиденциальную информацию о Леброне Джеймсе

Хакеры, взломавшие базу данных нью-йоркской юридической фирмы Grubman Shire Meiselas & Sacks, объявили аукцион на конфиденциальные данные звёзд шоу-бизнеса и индустрии развлечений, сообщает Basket USA. Ранее сообщалось, что среди множества звёзд в списке числится и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.
Хакерская группа Revil первоначально попросила $ 21 млн в обмен на обещание не разглашать полученную информацию. Вскоре сумма выросла до $ 42 млн, и хакеры пригрозили опубликовать компромат на президента США Дональда Трампа.
Первоначальная цена данных на аукционе составляет $ 600 тыс. Аукцион состоится через несколько дней. Среди похищенных данных есть контракты, соглашения о неразглашении конфиденциальной информации, номера телефонов, адреса электронной почты и личные переписки.
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