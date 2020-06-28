Джинобили: Сколе придётся выстрелить в голову, чтобы он не играл на Олимпиаде

Легенда клуба НБА «Сан-Антонио Спёрс» и сборной Аргентины Ману Джинобили считает, что тяжёлый форвард «Варезе» Луис Скола сделает всё возможное для участия в Олимпийских играх 2021 года в Токио.



«Сколе придётся выстрелить в голову, чтобы он не играл на Олимпиаде. Особенно после всего того, что он сделал для выхода команды на турнир. Он заслужил завершить игровую карьеру в майке, которая принесла ему столько счастья и которой он сам так много отдал», — цитирует Джинобили официальный сайт ФИБА.



40-летний Скола решил продлить карьеру ещё на сезон, чтобы принять участие в Олимпиаде в Токио, которая была перенесена с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Сборная Аргентины получила прямую путёвку на Олимпийские игры после завоевания серебряных медалей на Кубке мира—2019 в Китае. Скола был одним из лучших на мировом первенстве в составе своей национальной команды. В среднем за матч он набирал 17,9 очка и 8,1 подбора.



В сезоне-2019/2020 Скола выступал за «Милан», набирая в среднем 9,2 очка и делая 4,4 подбора и 1,1 передачи в матчах Евролиги. По истечении контракта в межсезонье-2020 40-летний ветеран покинул «Милан». Скола заявил, что планирует продолжить карьеру в клубе не из Евролиги, чтобы облегчить календарь перед Олимпиадой в Токио.