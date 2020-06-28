Энес Кантер написал на майке «Эрдоган – отстой» после разрешения НБА менять фамилию

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер опубликовал фотографию со своей первой пресс-конференции в «Селтикс», с помощью графического редактора заменив фамилию на майке на «Эрдоган – отстой».
Фото доступно в «инстаграме» Энеса Кантера.
В 2018 году Мехмета Кантера, отца Энеса, приговорили к 15 годам лишения свободы в Турции, но недавно выпустили на свободу. Энес связывал арест с тем, что Мехмет Кантер позволял себе критику в адрес государства и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Напомним, сам Кантер заявлял, что на него охотятся турецкие спецслужбы. На родине он лишён гражданства и вскоре получит паспорт США.
Ранее НБА и профсоюз разрешили игрокам заменить фамилию на майках заявлением о расовой и социальной справедливости. Английская футбольная Премьер-лига стала одной из первых профессиональных спортивных лиг, адаптировавших этот метод. Футболисты заменили имена на футболках заявлением Black Lives Matter в поддержку борьбы с глобальным системным расизмом. НБА решила последовать примеру АПЛ.
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