Вероятный новичок ЦСКА Шенгелия отличной игрой вывел «Басконию» в финал чемпионата Испании

«Баскония» обыграла «Валенсию» (75:73) во втором полуфинальном матче чемпионата Испании по баскетболу.



Защитник «Басконии» Зоран Драгич набрал 21 очко, установив личный рекорд результативности в испанской лиге АСВ. Торнике Шенгелия записал в актив 17 очков и 4 подбора. Шейвон Шилдс набрал 13 очков. В составе «Валенсии» Сэм Ван Россом отметился 14 очками, Джордан Лойд — 11.



Напомним, в первом полуфинальном матче «Барселона» одержала верх над «Сан-Пабло Бургос» (98:84). Таким образом. в финале 30 июля на арене «Ла-Фонтета» встретятся «Барселона» и «Баскония». Игра пройдёт при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.



Тяжёлый форвард «Басконии» Торнике Шенгелия является потенциальным новичком ЦСКА, с которым «армейцы» могут подписать контракт сразу после завершения финального турнира чемпионата Испании в Валенсии. Форвард сборной Грузии является одним из лидеров команды из Витории. В досрочно завершившемся сезоне Евролиги принял участие в 20 матчах, набирая в них 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Шенгелия выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступает в составе «Басконии».