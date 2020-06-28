Шестой игрок НБА отказался от участия в рестарте сезона

Форвард «Бруклин Нетс» Уилсон Чендлер отказался от участия в рестарте сезона НБА-2019/2020 в Орландо.



«Как бы трудно ни было не находиться рядом с товарищами по команде, здоровье и благополучие моей семьи должны стоять на первом месте. Спасибо организации «Нетс» за понимание и поддержку в этом решении. Я буду наблюдать и болеть за нашу команду в Орландо», — приводит слова Чендлера журналистка ESPN Малика Эндрюс.



Также «Бруклину» не помогут травмированные разыгрывающий Кайри Ирвинг и лёгкий форвард Кевин Дюрант.



Ранее от участия в рестарте сезона НБА отказались Эйвери Брэдли («Лос-Анджелес Лейкерс»), Тревор Ариза («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Давис Бертанс («Вашингтон Уизардс»), центровой «Даллас Маверикс» Уилли Коли-Стайн и свободный агент Демаркус Казинс. Напомним, чемпионат будет возобновлён 30 июля в Орландо (штат Флорида, США). В доигровке сезона примут участие 22 команды: 13 — из Западной конференции, 9 — из Восточной.