Шестой игрок НБА отказался от участия в рестарте сезона

Форвард «Бруклин Нетс» Уилсон Чендлер отказался от участия в рестарте сезона НБА-2019/2020 в Орландо.
«Как бы трудно ни было не находиться рядом с товарищами по команде, здоровье и благополучие моей семьи должны стоять на первом месте. Спасибо организации «Нетс» за понимание и поддержку в этом решении. Я буду наблюдать и болеть за нашу команду в Орландо», — приводит слова Чендлера журналистка ESPN Малика Эндрюс.
Также «Бруклину» не помогут травмированные разыгрывающий Кайри Ирвинг и лёгкий форвард Кевин Дюрант.
Ранее от участия в рестарте сезона НБА отказались Эйвери Брэдли («Лос-Анджелес Лейкерс»), Тревор Ариза («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Давис Бертанс («Вашингтон Уизардс»), центровой «Даллас Маверикс» Уилли Коли-Стайн и свободный агент Демаркус Казинс. Напомним, чемпионат будет возобновлён 30 июля в Орландо (штат Флорида, США). В доигровке сезона примут участие 22 команды: 13 — из Западной конференции, 9 — из Восточной.
- 28 июня 2020
-
23:33
-
23:13
-
22:32
-
22:14
-
21:31
-
20:05
-
19:16
-
18:38
-
16:53
-
16:00
-
14:26
-
14:00
-
12:36
-
11:20
-
10:45
-
10:31
-
10:04
-
09:43
-
07:42
-
00:59
-
00:55
- 27 июня 2020
-
22:55
-
21:58
-
20:45
-
19:42
-
17:37
-
16:59
-
16:58
-
16:28
-
16:21
-
15:28
-
14:57
-
14:28
-
13:53
-
13:31