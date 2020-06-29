Барнс рассказал, кто встретится в финале НБА и одержит победу

Бывший игрок НБА Мэтт Барнс поделился ожиданиями от предстоящего рестарта сезона.
«Я бы выбрал „Клипперс“ в качестве победителя сезона. Я говорил так в самом начале регулярного чемпионата и не собираюсь менять мнение. Но я хотел бы, чтобы „Лейкерс“ взяли титул в память о Коби Брайанте. Однако в финале будут играть „Клипперс“ и „Милуоки Бакс“, и игра останется за „Клипперс“, — приводит слова Барнса Sports Illutrated.
Прерванный из-за пандемии коронавируса сезон возобновится 30 июля с участием 22 команд. Матчи будут проходить на трёх площадках в спортивном комплексе парка развлечений «Диснейуорлд» в Орландо, штат Флорида, США. Перед началом плей-офф 22 команды проведут 88 матчей регулярного чемпионата. Старт плей-офф запланирован на 17 августа.
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