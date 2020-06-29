Джейсона Тейтума затроллили за новую странную прическу

Джейсон Тейтум готовится к возобновлению турнира НБА в следующем месяце в Орландо, стараясь выглядеть как можно более свежо. Для этого молодой звезде «Бостон Селтикс» была сделана новая стрижка, но результаты оказались не такими, как он ожидал, сообщает FadeAway World.

Как только мир НБА увидел новый образ баскетболиста, все будто сошли с ума и начали троллить 22-летнего игрока за его новую прическу.

«Больше никаких тряпок. Теперь он будет использовать фен в отеле», — написал легенда «Майами Хит» Дуэйн Уэйд в «Твиттере».

«А это кто?», — отреагировал Брайан Скалабрини на пост «Бостона» с опубликованным фото Тейтума в новом образе.

«Джейсон, у меня есть для тебя хороший адвокат», — прокомментировал ту же публикацию один из болельщиков.

«Поскольку любой может стать парикмахером для Тейтума, я хотел бы предложить ему свои услуги», — пошутил один из пользователей «Твиттера».