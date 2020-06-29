«Бруклин» нашёл замену отказавшемуся принимать участие в рестарте сезона игроку

«Бруклин Нетс» подписал соглашение со свободным агентом Джастином Андерсоном, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в «Твиттере» со ссылкой на слова агента Марка Бартелстайна.
В январе 2020 года Андерсон подписал с «Нетс» 10-дневный контракт. Решение клуба о подписании полноценного соглашения с Андерсоном было принято после того, как форвард клуба Уилсон Чендлер отказался от участия в рестарте сезона-2019/2020 в Орландо. Также «Бруклину» не помогут травмированные разыгрывающий Кайри Ирвинг и лёгкий форвард Кевин Дюрант.
Большую часть сезона-2019/2020 Андерсон провёл в команде «Бруклина» в Лиге развития «Лонг-Айленд Нетс». Он принял участие в 31 матче и в среднем набирал по 20,6 очка, а также совершал по 6,6 подбора и 2,7 передачи за игру.
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