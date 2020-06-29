Гомельский объяснил, почему Итудис мало заигрывает игроков с российскими паспортами

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением, почему главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис мало заигрывает российских баскетболистов.

«Я не близко, но всё же знаком с Итудисом. Как тренер он выполняет свою задачу — подготовить команду к матчам и провести их, добиваясь побед. В команде существует конкуренция между игроками одного амплуа. Эта конкуренция не видна болельщику, она проходит на тренировках. Свою конкуренцию Фойтманну Воронцевич на тренировках проигрывает. И в этом основная причина того, что он гораздо реже появляется на площадке в играх. Доверие или недоверие тренера к игроку формируется только на тренировках.

Если поставить перед Итудисом другую задачу — наигрывать состав игроков с российскими паспортами, то он это сделает, но результата не будет. А заниматься индивидуальной работой с группой игроков в ущерб командной работе не является прерогативой тренера профессионального клуба. И говорю я это не только о тренерах-иностранцах. В качестве примера — тренер «Локо» Евгений Пашутин. У него из россиян только Дима Кулагин играет продолжительные игровые отрезки.

Ивлев, Фридзон и остальные россияне использовались только как ролевики. Весьма схожая ситуация с ЦСКА. С моей точки зрения, провал в подготовке игроков высокого класса с российскими паспортами ни в коем случае не зависит от тренеров профессиональных клубов Единой лиги ВТБ. У нас провал в подготовке квалифицированных тренерских кадров на детском и юношеском уровне", — написал Гомельский в своей конференции.