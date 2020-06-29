Lil Wayne исполнил песню о Брайанте на церемонии с Бейонсе, Наоми Кэмпбелл и Мишель Обамой

В США состоялась церемония премии Black Entertainment Awards 2020, на которой были отмечены афроамериканцы и представители других нацменьшинств за достижения в музыке, актёрстве, спорте и других сферах.



Во время трансляции церемонии, которая из-за пандемии проходила в онлайн-формате, в эфире появлялись Наоми Кэмпбелл, Мишель Обама и многие другие знаменитости. Рэпер Lil Wayne исполнил песню в память о трагически погибшем баскетболисте Коби Брайанте.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Видео доступно на странице LakeShowScoop в «Твиттере».

Коби — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они скончались.