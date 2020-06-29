Эксперт объяснил, что значит для Леброна потеря Брэдли на рестарт сезона НБА

Известный телеведущий Скип Бэйлесс прокомментировал решение игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Эйвери Брэдли не участвовать в доигровке сезона.
«Леброну будет очень не хватать Брэдли, который пропустит матчи в Орландо по веским причинам – семья и Black Lives Matter.
В одном из трёх матчей, в котором «Лейкерс» обыграли «Клипперс», Брэдли реализовал шесть трёхочковых, четыре — в третьей четверти, когда Леброн набрал 0 очков. Кроме того, Эйвери способен запереть соперника на периметре.
Но «Клипперс» тоже могут потерять Лу Уильямса», – написал Бэйлесс на своей странице в «Твиттере».
Регулярный чемпионат НБА возобновится 31 июля, его доиграют лишь 22 команды из 30. Местом проведения всех матчей станет парк развлечений «Диснейуорлд в Орландо» (штат Флорида, США). Решение принято практически единогласно. Единственным коллективом, который выступил против рестарта сезона, стал «Портленд Трэйл Блэйзерс».
Первый раунд плей-офф стартует 18 августа, решающие игры в каждой из конференций должны начаться 15 сентября. Две лучшие команды разыграют титул в период с 30 сентября по 12 октября в случае проведения всех семи матчей серии.
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